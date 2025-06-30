Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021’den bu yana 30 Temmuz tarihi Koruyucu Aile günü, Bartın’da törenle kutlandı.

Koruyucu Aile Günü sebebiyle bugün Bartın Kültür Merkezi’nde de bir etkinlik gerçekleştirildi. Saat 11.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay, Mehmet Baykal Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve il protokolü isimleri katıldı. Halkın ve koruyucu ailelerin de davetli olduğu törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bugün bir çocuğun hayatına dokunan ona sıcak bir yuva güvenli bir gelecek ve sevgi dolu bir kalp sunan koruyucu ailelerimiz ile birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Koruyucu aile olmak toplumda çok önemli ve anlam bir rol. Sizleri bu anlamlı ve örnek davranışınız nedeniyle kutluyorum. Bir çocuğun hayatını sevgiyle, sabırla, anlayışla yeniden inşa eden her bir koruyucu ailemize teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müdürü Yavuz Korkmaz vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti

Programa ev sahipliği yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz yaptığı konuşmasında Bartın’da 14 ailenin 17 çocuğa yuva olduğunu söyleyerek, "Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 2 çocuk kuruluşumuz ile hizmet sunmaktayız. Farklı gerekçeler ile biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan ve haklarında tedbir kararı bulunan çocuklarımız devletimiz himayesinde kuruluşlarımızda misafir edilmektedir. Ancak bizim temel ilkemiz çocukları aile odaklı hizmet anlayışıyla koruyucu ailelerimiz ile buluşturmaktır. Bu doğrultuda ilimiz ve ilçelerimizde çeşitli bilgilendirme faaliyeti yürütüyor toplumun her kesimini koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Koruyucu aile olma şartları anlatıldı

Etkinlikte, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye’de koruyucu aile hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaların aktarıldığı sunumda, koruyucu aile olma şartları ve başvuru kabulünün ardındaki süreç anlatıldı. Yapılan bilgilendirmede e-devlet üzerinden başvuruların alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’ü Aile Yılı olarak belirlenmesinin ardından koruyucu aile konusunun önemine dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdürü Yavuz Korkmaz ve müdürlük personelleri tarafından yapılan açıklamalarla koruyucu aile olma şartlarını anlattı. Koruyucu aile olabilme şartları arasında aranan özellikler arasında; T.C. vatandaşı olmak, 25-65 yaş arasında olmak, evli veya bekar düzenli gelire sahip olmak yer alıyor.

2 kızından sonra 1 çocuğa umut oldu

Protokol isimlerinin ardından konuşma yapan Cemile Diken vatandaş, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. 2011 yılından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan Diken 2 sene önce koruyucu anne olmaya karar verdi. Biyolojik olarak 2 kızı bulunan Gülfem Diken evlat edindiği kızı Havva Ebrar ile bir araya gelme hikayesini anlattı. Diken, 2 çocuğunun ardından bir evlat daha edinmesini destekleyen olduğu gibi eleştirenler de olduğunu anlatarak, "Onlar bilmiyorlar Ebrar’ın boynuma sımsıkı sarılıp annem sizi asla bırakmayacağım derken bir çocuğun terkedilmesinin daha acı olduğunu, onlar bilmiyorlar ki sen küçücük bir hediye aldığında bile dünyaları vermişcesine yaşadığı mutluluğu" diyerek herkesi koruyucu aile olma duygusunu tatmaya davet etti.