Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’nde ameliyathaneler ve bağlı birimlerin yenilendiğini belirten Başhekim Prof Dr. İsmet Topçu, çalışmaların hiçbir ameliyathane kapatılmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde ameliyathaneler ve bağlı birimlerin yenilendiğini belirten Başhekim Prof Dr. İsmet Topçu, çalışmaların 24 saat esasına göre hasta ameliyatları aksatmayacak şekilde hiçbir ameliyathane kapatılmadan gerçekleştirildiğini ve Türkiye’deki üniversite hastaneleri içerisinde en iyilerinden biri olacağını söyledi.

Yenileme çalışmalarında en büyük desteği MCBÜ Rektörü Prof Dr. Rana Kibar’dan gördüklerini vurgulayan Başhekim Prof Dr. İsmet Topçu, yeni yapılan yatırımlar ile Türkiye’deki üniversite hastaneleri içerisinde en iyilerinden biri olacaklarını söyledi.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde ihtiyaçları karşılayamayan, modernize olamayan yıllardır teknik sorunlarla da zor durumda olan ameliyathanelerin yenileme çalışmalarının haziran ayından bu yana devam ettiğini kaydeden Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından yapılan büyük yatırım desteğiyle bakım onarım çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı. Bu tamamlanan yeni ameliyathaneler etabında; 6 yeni ve 5 yenilenen ameliyathane, ameliyat öncesi bekleme alanları, ameliyat sonrası ayılma ünitesi, doktor, hemşire, personel giyinme odaları, yemekhaneler ve depolardan oluşmaktadır." diye konuştu.

"Ameliyathaneler kapatılmadı, vatandaş mağdur edilmedi"

Yenileme çalışmaları sırasında vatandaşların mağdur edilmediğini vurgulayan Başhekim Porf. Dr. Topçu, "Üstelik yapılan çalışmalar 24 saat esasına göre hasta ameliyatları aksatmayacak gerçekleştiriliyor. Vatandaş mağdur edilmeden, hiçbir ameliyathane kapatılmadan sürdürülüyor. Biten alanlar 10 Mart itibariyle kullanıma açılmış olup önümüzdeki günlerde resmi açılışı gerçekleşecektir. Çalışanların ve hastaların konforunda çok büyük bir artış sağlanmaış büyük memnuniyet oluşmuştur." dedi.

Ameliyathane sayısı haziranda 19’a çıkacak

Ameliyathanelerde 24 saat esasına göre çalışmaların devam ettiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Yenileme çalışmalarının devamıyla da Haziran ayı sonunda ameliyathane salon sayısı 19’a çıkacaktır. Yapılan çalışmalar 24 saat esasına göre ve hastaların ameliyatları aksatılmadan devam etmektedir. Hastanenin ameliyathane kapasitesini artırmaya yönelik yaklaşık 6 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 8 ameliyathane sıfırdan inşa edilmiş olacaktır. Yapım ve yenileme çalışmalarında ameliyathaneler, çalışan personelin ve hastalar açısından daha konforlu bir ortama kavuşacak. Ameliyathaneler içerisinde ameliyat arası veren doktorların dinlenme alanları, ameliyatlar arasında dışarıya çıkmadan yemek ihtiyacını karşılayabileceği yemek ve sosyal ihtiyaç alanı düşünülerek inşa ediliyor. Hasta ve doktor insanı konforu dışında dünya standartları üzerinde hepsi son teknoloji cihazlar ile donatılacak ve ileri düzey robotik cerrahi operasyonları ve organ nakilleri de gerçekleştirilebilecektir. Hem teknolojik aletler, hem genişlik, hem steril, hem hizmet ve hem de eğitim açısından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, şu an Türkiye’deki Üniversite Hastaneleri içerisinde en iyilerinden biri olacak." şeklinde bilgi verdi.

Yenilenen kısmın hizmete açıldığı ilk gün yaklaşık 130 ameliyat gerçekleştirdiğini kaydeden Başhekim Prof. Dr. Topçu, hastanede günde yaklaşık 100 özellikli ameliyatın gerçekleştiğini sözlerine ekledi.