Türkiye’de eğitime yenilik ve nitelik temelinde liderlik eden Medicana Grup iştiraki MBA Okulları’nın Çerkezköy Kampüsü’nde eğitim 2025–2026 akademik yılında başlayacak.

Kişiselleştirilmiş başarı tasarımı anlayışıyla eğitime yepyeni bir perspektif kazandıran MBA Okulları’nın Çerkezköy Kampüsü’ndeki lansmana üst düzey okul yöneticileri, ebeveynler ve eğitimciler katıldı. Etkinlikte Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç’ın eğitim ve marka kimliğine dair paylaşımları yer aldı.

"Eğitimi, yenilikçi bakış açısıyla tanımlamaya devam edeceğiz”

15 Ocak’ta Yalı Restoran’da basın mensuplarıyla düzenlenen buluşmada konuşan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Cumhuriyet sınıflarımızda başarının sonsuz ışıklarına ve eğitim ekosistem paydaşlarımızın öznel iyi oluşuna odaklanacağız. Sınıfların kapılarını hayallere açmak, ekosistemimizde bulunan her bireyin tutku alanlarında derinleşmesine rehberlik etmek için Akademik Müfredat, Global Müfredat ve Süper Müfredat içeriklerinden oluşan müfredat ögelerimizle eğitimi yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden tanımlamaya devam edeceğiz. Anaokulunda Oxford Uluslararası Okul Öncesi Programı ve Çift Dilli Matematik-Fen Bilimleri ve Sanat Programı, İlkokulda Cambridge Yaşam Becerileri Programı ve Singapur Matematiği, ortaokulda Multidisipliner Gelişim ve LGS Başarı Programı, Lisede Newgen Kariyer Eğitimi, Life School, YKS Başarı Programı, Çift Diploma ve AP Programı ile öğrencilerimizin yüksek akademik performansına ivme kazandıracağız. Medicana Grup iştirakleri olan ve her zaman deneyimleriyle öğrenci, öğretmen ve velilerimizle buluşan Medicana Sağlık Grubu yöneticileri ve doktorları, Fenerbahçe Üniversitesi akademisyenleri nitelikli ve yenilikçi eğitim liderliğimiz için bizlerle bir arada olacaklar. Medicana Eğitim Grubu olarak Türkiye’nin her noktasında ulusal ve uluslararası yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.