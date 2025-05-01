Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)’in açtığı muhasebe kursu ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), açtığı muhasebe kursu ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Farklı alanlarda açtığı ücretsiz kurslar sayesinde kariyerini geliştirmek isteyenlere ve iş arayanlara yeni kapılar açan KOMEK, günümüzde ise yoğun ilgi gören Genel Muhasebe Kursu'nu sunuyor.

Kurs hakkında bilgi veren Muhasebe Öğretmeni Ayşe Şarlak, kursta kursiyerlere geleceğe yönelik kariyer amaçlı, yönlendirici ve faydalı eğitimler verdiklerini ifade etti. Şarlak, kursun yapılması doğrultusunda çok ilgi ve talep olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize burada keyifli bir şekilde derslerimizi anlatıyoruz. Eğlenerek, gülerek, bir şeyler öğrenerek birbirimizi tamamlıyoruz. O şekilde eğitimlerimiz sürüyor. Burada, KOMEK Kurs Merkezinin bize sağlamış olduğu faydalar ve katkılar doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

KOMEK'in sağladığı bu tür eğitim programları, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş dünyasında daha rekabetçi hale gelmelerine olanak tanıyor. Bu tür kurslar, hem kişisel gelişim hem de toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor.



Akşehir gibi bir yerde bu tür bir kurstan başarılı olarak ayrılan kursiyerlerin bir işe yerleşme seviyesine geleceklerini belirten Öğretmen Ayşe Şarlak; “Kursumuz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup Kursu başarı ile bitiren kursiyerlerin herhangi bir şirkette Ticari Defterler ve Belgeler, Fatura ve İrsaliye, Fatura Yerine Geçen Belgeler, İşletme Defteri Bilanço, Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Mizan, İşlem Tanımları ve verileri Kaydetme konularında rahatça çalışabilecek seviyeye geleceklerini ifade etti.

17 Şubat’ta başlayan Kurs hafta içi Pazartesi’den Perşembe’ye 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kurs 17 Haziran 2025’te sona erecek olup kurs sonunda başarılı olan katılımcılara Komek tarafından sertifika verilecek.