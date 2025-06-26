Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Diyarbakır" programı kapsamında 10 ilden 80 öğrenci, Diyarbakır’da çeşitli etkinliklere katılmanın yanı sıra tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Batman, Elazığ, Siirt, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa’dan koordinatör öğretmenleriyle programa katılan 80 öğrenci, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri’nde ağırlandı.

Uzman rehberler eşliğinde Hilar Kaya Mezarları ve Çayönü Tepesi kazı alanını gezen öğrenciler, bölgenin kültürel mirasını yerinde görme fırsatı buldu. Öğrenciler, gezilerin yanı sıra okçuluk, yüzme gibi çok sayıda etkinliğe, alanında uzman eğitmenlerin verdiği konferanslara katıldı.

Projenin yürütücülerinden Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Abdulhalik Baş, Diyarbakır, Edirne, Amasya ve Ahlat’ta bu programı 15 Haziran itibariyle başlattıklarını söyledi. Diyarbakır’da da, Devegeçidi kamp alanında başladıkları programda şu anda çevre 10 ilden 80 öğrenci, 10 öğretmen misafir olarak geldiğini söyleyen Baş, geçen hafta kız öğrencilerle yaptıkları program, bu hafta erkek öğrencilerle devam ettiğini kaydetti.

Baş, bu alanı açan, bu fırsatı veren başta vali, il milli eğitim müdürü, il milli eğitimin değerli çalışanlarına çok teşekkür ettiklerini söyleyerek, "Öğrencilerimiz burada bir hafta hem kültürel geziler, tarihi geziler yapıyorlar. Hem de birbirinden kıymetli hocalarımızdan konferanslar dinliyorlar. Bu anlamda 21 başlığımız var. Bir haftanın sonunda çocuklarımız mutlu bir şekilde evlerine geri dönüyorlar. Şu ana kadar memnuniyet oranımız yüzde 99. Memnuniyet olmayan nokta ise, sivrisinek ısırdı, sinek geldi gibi çok basit şeyler. Çok güzel bir çalışma. Bu anlamda da inşallah programlarımız devam edecek" dedi.

"Batıdaki çocuklarımız buraya gelsinler. Ülkemizi geniş anlamda tanısınlar"

Programlara grup grup alındığını aktaran Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Ahlat’a 20’inci grup geldi. Kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere. Diyarbakır ve Edirne’de ikinci grup geldi. Amasya’da ilk grubumuz bu hafta başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, bakanımızın takibiyle programların devam edeceğine inanıyoruz. Şehirleri seçerken her birinin ayrı ayrı temasını işledik. Diyarbakır’da, ‘Maziden Atiye Selahattin Eyyubi’nin İzinde’ temasıyla Diyarbakır seçildi. Burası, peygamberler, evliyalar şehri. Geçmiş yıllara dayanan bir mazisi var. Diyarbakır’ın Türkiye adına önemi çok büyük. Özelikle istiyoruz ki, batıdaki çocuklarımız buraya gelsinler. Ülkemizi geniş anlamda tanısınlar. Bir kültürel birliktelik oluşsun."

Mardin’den gelen öğrencilerden Abdulhalim Aksöz, ilk geldikleri gün kimseyi tanımadıklarını, hiç çevreleri olmadığını dile getirdi. Aksöz, "Sadece geldiğimiz ilden arkadaşlarımızı tanıyorduk. Bir tanışma programı oldu, herkes birbirini tanıdı. Çeşitli etkinliklere katıldık. Okçuluk, havuz etkinliğimiz oldu. Farklı tarihi yerleri görmeye başladık. Buraya daha fazla öğrencinin gelmesini isteriz" diye konuştu.

Bitlis’ten gelen Yakup Gök ise, ilk başta geldiklerinde biraz stresli olduklarını dile getirerek, "Hocalarımızın gözetiminde tanışma oyunuyla beraber bayağı açıldık. Konferans salonları var. Her gün doçent ve profesörler geliyor bilgilendiriliyoruz. Öğretmenler gözetiminde sürekli gezilere gidiyoruz, tarihi yerleri geziyoruz. Burada bayağı eğlendik, eğitimimiz gördük. Buraya diğer arkadaşlarımızın da gelmesini istiyoruz. Bize bu imkanı sunan cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.