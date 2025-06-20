Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran 2024 gecesi çıkan yangında, 15 kişi hayatını kaybetmiş ve 70 kişi yaralanmıştı. Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi’nde yangında hayatını kaybeden vatandaşlar, ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen törenle anıldı.

Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi’nde düzenlenen anma programında, yangında hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yangında yakınlarını kaybeden aileler, mezarları başında gözyaşı döktü.

Anma törenine hayatını kaybedenlerin aileleri, mahalle sakinleri katıldı.

Yücebağ Mahallesi’nde yangın faciasında hayatını kaybeden Hasan Demir, Nuri Demir, Mezher Demir, Şehmus Demir, Taliha Demir, Kerime Erdenli, Zekiye Erdenli, Azad Yılmaz, Remzi Yılmaz ve Resul Yılmaz için mezarları başında ayrı ayrı dualar okundu.

Olay, 20 Haziran 2024 gecesi Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi’nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Mardin’in Mazıdağı ilçesine kadar büyümesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda hayvan telef olmuş ve tarım arazileri zarar görmüştü.