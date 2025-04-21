Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Mazıdağı Fosfatspor’un play-off şansı zora girdi.

TFF 3. Lig 29. haftasında Nevşehir Belediyespor’a konuk olan Fosfatspor, deplasmanda 9-0’lık tarihi bir skorla rakibini mağlup ederek play-off yolunda 3 puanı hanesine yazdırdı. Aldığı galibiyetin ardından 43 puan ile 7. sıraya yükselen mavi-beyazlı ekip, play-off potasının 2 puan gerisinde yer alıyor.

Mardin temsilcisi, ligde son maçında lider Muğlaspor’a konuk olacak. Mazıdağı Fosfatspor’un play-off potasına girebilmesi için Muğlaspor deplasmanında galip gelmesi ve 5. sırada yer alan Uşakspor’un puan kaybetmesi gerekiyor.