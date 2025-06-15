Aydın’ın Didim ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Mavişehir sahilini temizledi.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizm sezonu ile birlikte ilçe genelindeki sahil ve plajlarda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekiplerinin son adresi Mavişehir sahili oldu. Sabahın erken saatlerinde sahile gelen ekipler, sahil boyunca temizlik çalışması gerçekleştirerek çöpleri topladı. Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Mavişehir sahilimizde temizlik çalışması tamamlandı. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Didim için sahillerimizi özenle temizlemeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz Mavişehir sahilinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla hem çevre sağlığına hem de doğaya katkı sağladı. Didim’imizin her noktasında titizlikle çalışıyor, doğamıza sahip çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.