Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon öncesinde Mavi Bayraklı plajlarda temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Ömerağzı, Miço, Kefken, Cebeci, Kovanağzı, Babalı ve Dikili sahillerinde kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi. Sahil boyunca yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi ekipleri plajlardaki bakım ve onarım işlerini de titizlikle tamamladı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara güvenli, temiz ve sağlıklı yüzme alanları sunarken, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi tarafından bu yıl da Kocaeli’deki 9 plaja Mavi Bayrak ödülü verilmişti. "2025 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri" kapsamında Kocaeli’deki; Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer Halk Plajı ve Ereğli Kumyalı Halk Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek plajları olmak üzere toplam 9 plaj Mavi Bayrak ile taçlandırıldı.