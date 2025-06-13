Bilecik’te trafik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu hafriyat kamyonu sürücüsü, kantara giderken yükünü sanayinin ortasına döktü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’te bir hafriyat firmasına ait 11 ACL 173 plakalı kamyonun fazla yük taşıyabileceğinden şüphelenen polis aracı durdurdu. Kamyonda yüklü olan kumun fazla olmasından şüphelenen ekipler, aracı kantara götürmek istedi. Polis aracı önde kamyon sürücüsü arkada giderken, İsmail B. aracını Küçük Sanayi Sitesi’ne soktu. Polisler gelene kadar yükünü sanayiye boşaltan sürücüye trafik ekipleri toplamda 53 bin, zabıta ekipleri ise 5 bin TL Kabahatler Kanununa göre ceza yazdı. Boşalttığı kumu tekrar kamyona yükleten sürücü İsmail B.’nin ehliyetine, ceza puanının 100’ü doldurması sebebiyle el konuldu.