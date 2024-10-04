MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB, MATSO ve Milli Eğitim işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Manavgat Ticaret ve sanayi Odası (MATSO) eğitime destek vermeye devam ediyor. MATSO, Manavgat’a bir fakülte, bir lise, bir anaokulu, TOBB, MATSO işbirliği ile bu yılda bir anaokulu daha kazandırmıştı. Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile “Geleceğin İş Gücü Projesi”ini geçtiğimiz aylarda hayata geçiren MATSO sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan yeni bir projeyi daha tamamladı.

TOBB ve MATSO işbirliği ile hazırlanan projenin tamamlanmasının ardından MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Meclis Başkanı Sedat Öz, Başkan Yardımcıları Ali Özen, Anıl Bahar’ın katılımı ile Oda binasında Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim’e teslim edildi.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kentin ekonomisinin geliştirmeye dönük çalışmaların yanı sıra prensip olarak eğitime destek olmayı ilke haline getirdiklerini söyledi. Güngör, “Günümüzde de eğitime yapılan katkının bölge ekonomisine pozitif bir yansıma yapacağına inancımız tamdır. Şartlar el verdiği ölçüde eğitime destek olmaya ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Kalkınmanın temeli planlı ekonomiden ve yetişmiş insan kaynağından geçmektedir. Bu nedenle dün olduğu gibi MATSO bugünde eğitim alanındaki yatırımlara katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

Geleceğin Manavgat’ında eğitimli iş gücü ve profesyonel yönetici kadrolarını oluşmasında bugün eğitime verilen desteğin önemli bir rol üstleneceğini kaydeden Başkan Güngör, “Eğitime yapılan her katkı ekonomik anlamda gelişimini tamamlamış geleceğin Manavgat’ına yapılan yatırımdır” diye konuştu.