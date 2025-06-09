Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Belediyesi Meslek Edindirme Kursu dikiş atölyesinin, belediye bütçesine milyonlarca liralık tasarruf sağladığını söyleyerek, "Bu atölyede 30 kadın arkadaşımız çalışıyor. Dışarıdan temin edilmesi halinde 20-24 milyon TL’ye mal olacak kıyafetleri burada yaklaşık 3-4 milyon TL’ye üreterek büyük bir tasarruf sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Antaya’nın Kepez Belediyesi, hem kadın istihdamına verdiği önemle hem de tasarruf odaklı üretim modeliyle dikkat çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Belediyesi Meslek Edindirme Kursu bünyesindeki dikiş atölyesini ziyaret ederek emekçi kadınlarla bir araya geldi. Atölyede çalışan kadınlara kolaylıklar dileyen Başkan Kocagöz, burada üretilen ürünlerle hem belediye bütçesine büyük katkı sağlandığını hem de kadın istihdamına destek verildiğini vurguladı. Dikiş atölyesinde Kepez Belediyesi’nin güvenlik, sağlık ve temizlik personellerine ait tüm üniformaların üretildiğini ifade eden Kocagöz, "Bu atölyede 30 kadın arkadaşımız çalışıyor. Dışarıdan temin edilmesi halinde 20-24 milyon TL’ye mal olacak kıyafetleri burada yaklaşık 3-4 milyon TL’ye üreterek büyük bir tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Kadın istihdamına öncelik

Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yola çıkarken Kepez’de değişimi ve dönüşümü başlatacağız demiştik. Özellikle kadın istihdamına öncelik vereceğimizi söyledik. Bu atölye bunun en somut örneğidir. Sosyal demokrat belediyecilik budur. Fragmandayız, film yeni başlıyor. Her hafta bir temel atıyoruz, bir açılış yapıyoruz. Bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.