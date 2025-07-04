Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına başkanlık edip yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak, Doç. Dr. Özgür Avşar ve Bülent Çamur katıldı. Başkan Dutlulu, Genel Müdür Postacı ve yönetim kurulu üyelerinden, MASKİ’nin kent merkezi ile ilçelerde yürüttüğü çalışmalar ve projelerin son durumu hakkında bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu.

"Vatandaş memnuniyetini esas alan anlayışla yola devam"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Dutlulu, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılarak Genel Müdürümüz Talat Postacı ve yönetim kurulu üyelerimizden Manisa’nın dört bir yanında yürütülen altyapı ve içme suyu yatırımlarıyla ilgili bilgi alıp değerlendirmelerde bulunduk. Şehrimizin tamamına kaliteli ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmak ve Manisalı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.