Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni", üçüncü gününde de dopdolu etkinliklerle masal tutkunlarını buluşturmaya devam etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği ve şehrin kültür sanat envanterine katkı sağlamayı hedefleyen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni", üçüncü gününde de dopdolu etkinliklerle masal tutkunlarını buluşturmaya devam etti. UNESCO Şehirler Ağı yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendirilen şölen, farklı yaş gruplarından katılımcılara hitap eden programlarıyla hem akademik dünyayı hem de çocukları masalın büyülü atmosferiyle buluşturdu.

Şölenin üçüncü gün programı, sabah saatlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Masalların İzinde: Kültür, Sanat, Edebiyat" başlıklı konferansla başladı. Akademi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren panelde, masalların kültürel bellekteki yeri, sanatla ilişkisi ve edebi yönleri ele alındı. Konferansa; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Doç. Dr. Tuna Yıldız, Gaziantep Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Gültekin, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Pınar Fedakâr ile ev sahibi üniversiteden Prof. Dr. Selim Somuncu konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, masalların tarihi kökenlerinden günümüz edebi yansımalarına kadar geniş bir perspektif sundu.

Akademik etkinliklerin ardından şehrin farklı noktalarına yayılan masal şöleni, çocuklara yönelik programlarla sürdü. Dulkadiroğlu’nda bulunan İstiklal İlkokulu ve Dereli Şehit Bilal Akgün İlkokulu, günün en renkli anlarına sahne oldu. Fransa’dan gelen ünlü masal anlatıcısı Anne Wang’ın yanı sıra Türk edebiyatının değerli anlatıcıları Cem Alfar ve İlhan Öztürk, öğrencilerle bir araya gelerek onlara ufuklarını genişleten masallar anlattı. Çocuklar, kültürler arası bu masal şöleninde hem eğlendi hem de yeni dünyaların kapılarını araladı. Etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edilirken, etkinlik alanlarından yükselen neşe dolu kahkahalar, masalın birleştirici ve iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.