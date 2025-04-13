Tokat’ta daha önce farklı cins bir köpeği sahiplenen Kangal, bu sefer de tavşan yavrularını sahiplendi. Kangal köpeğinin annelik içgüdüsü görenleri duygulandırdı.

Tokat’ta anneleri ölen 7 Belçika Malinois yavrusunu sahiplenerek annelik yapan Kangal köpeği, şimdi de annesiz kalan tavşanları sahiplendi. ’Maya’ adı verilen Kangal köpeğinin annelik içgüdüsü ile tavşanları emzirmesi ve koruması görenleri duygulandırdı.

"Annelik içgüdüsüyle tavşan yavrularını sahiplendi"

Maya isimli köpeğin sahibi Hüseyin Bulut, "Doğada arabayla eve gelirken tavşan yavrularını fark ettim. Kargaların bir şeyleri yediklerini gördüm. Tavşan yavrularının olduğunu fark ettim. Hepsini alıp eve getirdim. Yavru tavşanlar anne sıcaklığı arıyordu. Maya da daha önce av ve kurt köpeği yavrularına bakmıştı. Tavşan yavrularına da bakar mı diye düşündük. Kangal köpeklerinin Anadolu insanının karakterini yansıttığını biliyordum. Kedi yavrusu ve koyun kuzusuna baktığını biliyorduk. Tavşan bizim için de iyi bir deneyim oldu. Maya annelik içgüdüsüyle tavşan yavrularını da sahiplendi" dedi.