Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Ömerli ilçesine bağlı Kömürlü Mahallesi’nde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu, açtığı 380 metre derinliğindeki sondaj kuyusu ile çözüme kavuşturdu.

MARSU Genel Müdürlüğü, içme suyunu kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde şehrin en ücra noktalarına ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler ve yürüttüğü çalışmalarla, ilçelerde ve kırsal mahallelerdeki su sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda, kuraklığın etkisiyle sondaj kuyusu kuruyan ve yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kömürlü Mahallesi’nde, açılan 380 metre derinliğinde ve saniyede 8 litre su verimine sahip yeni sondaj kuyusu ile sorun çözüldü.

Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ve Plan Proje Daire Başkanı Güven Bayraktar ile birlikte sondaj kuyusu çalışmalarını yerinde inceledi.

Genel Müdür Erçin, Kaymakam Furkan Çakır ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ’a çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Altındağ, Kömürlü Mahallesi’nin uzun süredir devam eden su sorununun çözülmesindeki katkılarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile MARSU Genel Müdürü Murat Erçin’e teşekkür ettiler.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ yaptığı açıklamada, Kömürlü Mahallesi’nin uzun yıllardır su sıkıntısı çeken bir mahalle olduğunu, geçmiş dönemlerde de MARSU’nun yaptığı çalışmalarda arzuladıkları noktaya ulaşamadıklarını hatırlattı.

Başkan Altındağ, yakın zamanda MARSU Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla 2 kilometre öteden suyu bulduklarını söyledi. Altındağ, "Mutluyuz, teşekkür ediyoruz. Emeği geçen başta MARSU ve ekibine, genel müdürlüğe büyükşehrimize ben teşekkür ediyorum ilçem ve mahallem adına mahalledeki vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olmasını, mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Fahrettin Ceylan da sorunun giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ceylan, "Biz bir seneden beri bu sorunu çekiyoruz. Şu an suyumuz çıktı çok şükür sayın belediye reisimize, valimize hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun bize bu imkanları, bu suyu verdiğiniz için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.