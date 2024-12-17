Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki 10 ilçe ve kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atık su altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Kızıltepe, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinde toplam 2 kilometre 340 metre uzunluğunda içme suyu ve atık su hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yeni yerleşim alanlarına yönelik 600 metre, Bağlar Mahallesinde 300 metre, Yolbaşı Mahallesinde 300 metre ile Savur ilçesi Tokluca Mahallesinde 170 metre uzunluğunda atık su hattı döşendi.

Kızıltepe ilçesi Kocalar Mahallesinde 500 metre, Savur ilçesi Tokluca Mahallesinde 170 metre uzunluğunda çeşitli çaplarda içme suyu hattı döşemesi gerçekleştirildi. Ayrıca Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesinde 200 metre ve Doğanlı Mahallesinde 100 metre uzunluğunda içme suyu hattı yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Mardin genelinde daha sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hizmeti sunmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.