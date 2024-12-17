Ceyhan Belediyesi, merkez mahallelerde başlattığı temizlik ve bakım onarım çalışmalarını kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Son olarak Hamdilli, İmran ve Soğukpınar mahallelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, camilerde temizlik işlemleri yaparken, parklar da bakım-onarım çalışmaları yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirildi. Ayrıca cadde ve sokaklarda yapılan detaylı temizlik çalışmalarıyla mahalleler adeta yenilendi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Merkez mahallelerimizde başarıyla yürüttüğümüz temizlik seferberliğimizi kırsal mahallelerimize de taşıdık. Hamdilli, İmran ve Soğukpınar’da yaptığımız çalışmalarla, vatandaşlarımızın yaşadığı alanları daha temiz, daha düzenli bir hale getirdik. Bizim için Ceyhan’ın her köşesi eşit derecede önemli. Bu anlayışla hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Ceyhan Belediyesi’ne teşekkür etti. Hamdilli Mahallesi’nden bir vatandaş, “Caddelerimiz ve sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Camilerimiz temizlendi, parklarımız düzenlendi. Belediye Başkanımız Kadir Aydar’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ceyhan Belediyesi’nin kırsal mahallelerdeki temizlik seferberliği belirli bir plan doğrultusunda devam edecek.