Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü, Marmaris’te kaçak yapılaşmalar nedeniyle mühürlenmesine rağmen milli park sınırları içinde devam eden otel tadilatı ve inşaatıyla ilgili Muğla Büyükşehir ve Marmaris İlçe Belediyesi’ne yazı göndererek, yapının yıkılması talimatı verdi.

2022 yılında Marmaris’te milli park sınırları içinde kalan Kızılbük’teki bir turizm tesisine Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. 19 Kasım 2024’te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi. Mahkeme kararı sonrası 9 Aralık 2024’te Marmaris Belediyesi davaya konu olan inşaat ruhsatları üzerinden verilen tadilat ruhsatlarını da iptal etti. Karar sonrası kaçak (ruhsatsız) duruma düşen inşaatlar 11 Aralık 2024’te belediye ekiplerince mühürlendi.

Muğla Valiliği’ne yapılan başvurunun ardından, 4 Şubat’ta Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne konu bildirilerek gerekeli incelemenin yapılması istendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 27 Şubat’ta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderildiği öğrenildi. Yazıda Sinpaş’ın hukuka aykırı inşa faaliyetiyle ilgili "Yasal gereğinin temin edilmesi; yasal gereğinin ilgili Belediyesi’nce yerine getirilmemesi halinde ise konunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılması" talimatının verildiği belirtildi.