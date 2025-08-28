Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde, Karya yürüyüş yolunda kaybolan Rus turist uzun çalışmaların ardından bulundu.

Memleketi Rusya’dan tatil için Marmaris’e gelen kadın turist, doğa yürüyüşü yapmak amacıyla Karya yürüyüş yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamadı. Beraber tatile geldiği arkadaşları, kadının kaybolduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler önce sesle temas kurdu, ardından drone yardımıyla turistin yerini tespit etti.

Çalışmalara katılan İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş’ın da destek verdiği kurtarma operasyonunda, Rus turist bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolü için ambulans ekiplerine teslim edildi.