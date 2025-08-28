Antalya’da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 15:30 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Derbent Boğazı mevkiinde meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat istikametine giden Abdulgani S, idaresindeki 07 ANY 957 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Manavgat yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Nebi Y. idaresindeki 38 AJP 786 plakalı oto kurtarıcı ile çarparak yol dışına savruldu. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin önünde bulunan bir kişi, sıkıştığı yerden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Abdulgani S. (65), Asya S., Sema S., Seyir S. ve çekici sürücüsü Nebi Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.