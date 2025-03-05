Muğla’nın Marmaris ilçesi Kaymakamlığı tarafından 24 Şubat 2024 tarihinde Türkiye’de ilk kez başlatılan ve geçtiğimiz Cuma günü sonlanan "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi dahilinde düzenlenen masa tenisi ve Yeşilay köşesi yarışmalarının kazanan okullarına ödülleri verildi.

Teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan projede öğrencilere okullarında Yeşilay köşesi yaptırıldı. En güzel Yeşilay köşesi hazırlayan okullara plaket takdim edildi.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" projesi kapsamında düzenlenen Ortaokullar Arası Yeşilay Köşesi Yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. Yarışmada Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu birinci olurken, İçmeler İnayet Coşkun Kodak Kamil Acarer Ortaokulu ikinci, Orhaniye İnci Narin Yerlici Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel ve Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengür, dereceye giren okullara plaketlerini takdim ederek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu yarışma, öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci kazandırmayı hedefliyor. Yetkililer, gençlerin bu tür projelerle bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür etti.