Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan orman yangınları bilgilendirme eğitimleri kapsamında, Balıkesir’in Marmara ve Erdek ilçelerinde görevli öğretmen ve öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen programın ilk oturumuna, her okuldan bir öğretmen katılım sağladı. Eğitimlerde Marmara Orman İşletme Şefi Erdoğan Andiç, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler ve ihbar mekanizmaları hakkında sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Düzenlenen eğitimlerle öğretmenlerin edindiği bilgilerin okullarda diğer öğretmen ve öğrencilere, öğrenciler aracılığıyla da ailelere aktarılmasıyla toplum genelinde bir farkındalık zinciri oluşturulması hedefleniyor.