Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında arefe günü yoğunluğu yaşandı. Küçükbaş hayvanlar 10 bin TL ile 40 bin TL arasında alıcı buldu.

Sındırgı ilçesinde Kocakonak Panayır Alanı’nda kurulan hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Arefe günü sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, kurbanlık almak için satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Küçükbaş hayvanların 10 bin TL ile 40 bin TL arasında satışa sunulduğu pazarda hem alıcılar hem de satıcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

Kurbanlık satışlarının yoğun şekilde devam ettiği pazarda, Sındırgı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, fiyat etiketi ve hijyen kuralları başta olmak üzere çeşitli konularda kontroller gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, kurbanlıklarını bayram sabahına hazır hale getirmek için hazırlıklarını tamamlarken, hayvan pazarındaki yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.