Sinemaseverleri 30 Mayıs Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeniden vizyona girecek Testere (Saw) ile vizyonun yeni filmleri Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends), Fenike Planı (The Phoenician Scheme), Son Ritüel (The Ritual), Su Yüzü ve Three filmlerinin içerisinde bulunduğu 30 Mayıs Cuma itibariyle sinemaseverleri bekliyor.

Efsaneleşen korku filmleri arasında yer alan Testere serisinin ilk filmi Testere (Saw), yeniden vizyona giriyor. Son derece sıra dışı bir seri katil, kurbanlarına ölümcül oyunlar oynayarak onlara hayatta kalma şansı tanımaktadır. İmkan dışı seçimlerde bulunması gereken kurbanlar, ellerinden gelen mücadeleyi verirlerken farkında olmadan yaşamak uğrunda neleri feda edebileceklerine de şahit olmaktadırlar. Bu katilin son kurbanları olan iki adam uyandıklarında kendilerini bir cesedin karşı tarafında bulurlar ve an itibari ile sekiz saatleri vardır. Bu sürenin sonunda ya içlerinden biri ölecek ya da katil her ikisini de öldürecektir.

Yıllar önce aileleri ekran başına kitlemeyi başaran Sihirli Annem dizisinin aynı kadroyla çekilen filmi Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, vizyona giriyor. Film, zorlu bir durumla karşı karşıya olan periler ve fanilerin hikayesini konu ediniyor. Periler aleminde ve dünyada her şey yolundadır; ta ki Dudu’nun kardeşi Gogo “Sihirsizler Evi”nden çıkana kadar. Elinden sihir güçleri alınınca büyük bir öfkeye kapılan Gogo, bütün perileri sihirsiz bırakmaya karar verir. Periler ve faniler birlik olup bu sorunun üstesinden gelebilecek midir?

Jackie Chan’in başrolünde olduğu yılın merakla beklenen dövüş filmi Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends), Pekin'den New York'a taşınan dövüş sanatlarına yeteneği olan genç Li Fong'un hikayesini anlatıyor. Li Fong, New York'a taşındıktan sonra yerel bir karate şampiyonunun istenmeyen ilgisini çeker ve Bay Han ve Daniel LaRusso'nun yardımıyla nihai karate yarışmasına katılmak için bir yolculuğa çıkar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Wes Anderson’un üstlendiği Fenike Planı (The Phoenician Scheme), bir ailenin ve aile işinin hikayesini konu ediniyor. Oldukça eksantrik bir ailenin geleneksel şirketi gizemli bir casusluk olayına karışır. Ailenin son derece karizmatik reisi Zsa-Zsa Korda, belirsiz koşullar altında birkaç uçak kazasından sağ kurtulur. Ancak bunların kaza olmadığı, aksine onu ve hayatının eserini yok etmeyi amaçlayan hedefli saldırılar olduğu yönündeki kanıtlar hızla artar. Bu sırada aile içindeki gerginlikler artmaya devam eder. Baba ve kızı birlikte riskli bir yolculuğa çıkarlar ve bu yolculuk sırasında çözülememiş birçok çatışma ortaya çıkar ve uzun yıllardır süregelen sadakatler sınanır.

Al Pacino’nun başrolünde olduğu korku filmi Son Ritüel (The Ritual), zor bir görevle karşı karşıya olan iki rahibin hikayesini konu ediniyor. Birbirine zıt zorluklarla mücadele eden iki rahip ortak bir görevle karşı karşıyadır. Farklılıklarına rağmen, karanlık bir gücün ele geçirdiği genç bir kadına yardım etmek için birlikte çalışmak zorundadırlar. Birlikte yalnızca kadının hayatının değil, aynı zamanda kendi ruhsal kurtuluşlarının da tehlikede olduğu bir dizi tehlikeli şeytan çıkarma ayinine girişirler.

Haftanın yerli dram filmlerinden Su Yüzü, memleketine döndüğünde kaçtığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Yetersizlik hissiyle baş etmeye çalışan Deniz, annesinin düğününe katılmak için yıllardır gitmediği memleketini ziyaret etmek zorunda kalır. Deniz, doğduğu küçük kasabaya gittiğinde, ardında bıraktığını düşündüğü öfkesi, korkuları ve suçluluk duygusu ile yüzleşmek zorunda kalır.