Dönem boyunca öğretmenlere eğlenceli ve keyifli etkinlikler sunan Müzik akademisi son faaliyetini "Kahve ve Müzik" başlığı ile BM 75. Yıl Gençlik Merkezi görsel sanatlar atölyesinde gerçekleştirdi.

2024-2025 eğitim Öğretim Yılı ilk döneminde de gerçekleştirilen kahve ve müzik etkinliği, öğretmenlerden gelen yoğun istek üzerine ikinci dönem planlamaları içinde de yer aldı. Kahve ile resim yapmanın tarihçesi, teknikler ve müziğin ilham verici gücü üzerine gerçekleştirilen mini söyleşi sonrasında öğretmenler kahve ile görsel tasarımlarını yapmaya başladılar. İlk dönem olduğu gibi müzik eşliğinde gerçekleştirilen faaliyette şarkılara eşlik eden öğretmenler bir yandan da kahve ile tasarımlarını ortaya çıkardılar. BM. 75. Yıl Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Mert Dönekli ve Müzik Öğretmeni Evrim Tan rehberliğinde gerçekleştirilen faaliyet, ortaya çıkan eserlerin sunulması ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.