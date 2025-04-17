Tekirdağ’da "Turizm Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte Marmara Denizi açıklarında yelkenciler ile römorkörlerin muhteşem gösterisi vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

"Turizm Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü’nde yelken sporcuları, Marmara Denizi’nin serin sularında senkronize hareketlerle gösteri yaptı. Deneyimli yelkenciler, sporlarıyla olduğu kadar zarif ve uyumlu manevralarıyla da büyük beğeni topladı. Gösteriye römorkörler de eşlik etti.

Yelkencilerin arkasından ilerleyen römorkörler, havaya metrelerce yükseğe su püskürterek etkileyici bir koreografiye imza attı. Ortaya çıkan manzara, izleyenler tarafından alkışlarla karşılandı. Etkinlik, hem karadan hem de havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler, gösterinin deniz üzerindeki ihtişamını gözler önüne serdi.

Etkinliğe katılan Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Karaküçük, Tekirdağ’ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Karaküçük, vatandaşların ilgisinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Yelken ve römorkör gösterisi, denizle iç içe bir kent olan Tekirdağ’da Turizm Haftası’na renk kattı.