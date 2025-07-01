Artvin’in Hopa ilçesinde bir markette kedinin karton kutuyu hareket ettirmesiyle yaşanan kısa süreli panik anı, güvenlik kamerasına yansıyarak izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Artvin’in Hopa ilçesinde bir markette meydana gelen ilginç olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Markete giren bir kedi, karton kutuyu yerinden oynatınca içerideki kişi kısa süreli panik yaşadı. Kutunun kendi kendine hareket ettiğini sanan market sahibi durumu abisine bildirirken, olayın aslının kamera görüntülerine yansıması izleyenleri güldürdü.

Olay, Hopa’da Sinan Akbıyık ve kardeşi İnan Akbıyık’a ait markette meydana geldi. Markete giren bir sokak kedisi, içeride dolaştıktan sonra yiyecek bulamayınca masanın altındaki karton kutuya yöneldi. Kedinin kutuya müdahalesiyle kutu yerinden oynadı. O esnada dükkânda bulunan Sinan Akbıyık, kutunun hareket ettiğini görünce panik yaşadı. Ne olduğunu anlayamayan Akbıyık, durumu abisi İnan Akbıyık’a bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kardeşler, olayın sorumlusunun bir kedi olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

"Kedimiz bize küçük bir şaka yaptı"

Market sahibi İnan Akbıyık, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 15 yıldır kardeşimle birlikte esnaflık yapıyoruz. Kapının önünde beslediğimiz kedilerimiz var. Olay günü kardeşim dükkânda otururken kutunun kendi kendine hareket ettiğini fark etmiş. İlk başta doğaüstü bir şey sanmış. Bana sorduğunda inanmadım. Sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kutuya kedinin çarptığını gördük. Hepimizi güldüren bir anı oldu. Sosyal medyada da ilgi görünce biz de çok şaşırdık."

Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.