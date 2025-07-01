Adana’da Ceyhan Nehri üzerine 4’üncü yüzyılda yapılan, ’Ölümsüzlük Köprüsü’ adıyla da bilinen ’Misis Köprüsü’, 1700 yıldır tarihe ışık tutuyor. Bölge sakinleri ise köprünün bakımsızlık nedeniyle turizme kazandırılamamasından dert yandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Misis Beldesi’nde yer alan ve Ceyhan Nehri üzerine 4’üncü yüzyılda Roma İmparatoru 2’nci Flavius Julius Costantinus tarafından yaptırılan Misis Köprüsü, Anadolu’nun ilk Roma köprüsü olarak biliniyor. Arkeolojik verilere göre Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde doğuyla batının en önemli kavşak noktası olan Misis Köprüsü, ölümsüzlük ilacını bulduğuna inanılan Lokman Hekim’in, bu ilacı yazdığı kağıdı üzerinden geçerken nehre düşürdüğü köprü olması nedeniyle, ‘Ölümsüzlük Köprüsü’ adıyla da biliniyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprünün Misis için önemli bir eser olarak öne çıkıyor. Ancak uzun yıllardır belediyelerin bölgeye ilgisiz kalması nedeniyle 1700 yıllık köprü turizme kazandırılamadı. Köprünün çevresinde dinlenme alanı veya bir kafe olmaması sebebiyle bölge halkı turizm geliri elde edemiyor. Köprünün bulunduğu mahalle, sadece tarım yaparak geçiniyor.

Yeni köprü inşaatı duyuruldu ancak yapılmadı

Öte yandan 2020 yılının Temmuz ayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Nehri üzerindeki tarihi Misis Köprüsü’nü kurtarmak ve ulaşımda ortaya çıkan tehlikeyi ortadan kaldırmak için yeni bir köprü yapılacağını duyurmuştu ancak bölgede bu konuyla ilgili de bir çalışma yapılmadı.

"Nehrin kenarında parklar olsa, temizlense buraya turistler gelir"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Misis Mahallesi eski muhtarı Ekrem Tanışer, bakımsızlık nedeniyle turistlerin gelmediğini ve bölge halkının bu sebeple büyük kayıp yaşadığını anlattı. Tanışer, "Bakımsızlıktan dolayı buraya turistler gelmiyor. Burası tarihi yer ama bakım yok. Eğer bakım olsa buraya turist gelir. Burası sit alanı olduğu için buraya hizmet yapılmıyor. Nehrin kenarında parklar olsa, temizlense buraya turistler gelirdi" ifadelerini kullandı.

"Ağır tonajlı araçların köprüden geçişi yasak"

Köprünün araç geçişlerine serbest olduğunu vurgulayan Tanışer, "Bu köprü çok eski ve tarihe gerçekten ışık tutuyor. Bu köprü halen araç trafiğine açık. Ağır tonajlı araçların köprüden geçişi yasak, ceza uygulanıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden işletmeci Necip Yılmaz ise köprünün tarihinin çok eskiye dayandığını anlattı. Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet’in bile bu köprüden geçip Mısır’a kadar gittiği bizlere il kültür müdürümüz tarafından söylendi. Ancak yetersiz altyapı çalışmaları nedeniyle bu köprüyü turizme kazandıramadık. Turistler buraya geldiğinde 1-2 dakika fotoğraf çekilip gidiyor. Onları konaklatamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Burası Türkiye’de isim yaptı ama buraya kafeler yapmalıyız, insanları bu manzara eşliğinde dinlendirmeliyiz. İnsanların isteklerini karşılamalıyız. Ancak o zaman bölgeye turist gelir" diye konuştu.