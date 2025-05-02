Mardin Büyükşehir Belediyesi, öz kaynakları ile fidanlıkta ürettiği 60 bin fesleğeni resmi kurumlar ve vatandaşlara dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, çevreye duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesine ait fidanlıkta yetiştirilen 60 bin fesleğen çiçeği, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından resmi kurumlar başta olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki esnafa, vatandaşlara ve kenti ziyaret etmek amacıyla gelen misafirlere hediye edildi. Halk arasında "reyhan" olarak da bilinen ve kendine has aromasıyla etrafına güzel koku yayan fesleğen, dağıtım noktalarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan, "Kendi fidanlığımızda kendi öz kaynaklarımızla senede 1 milyon mevsimlik çiçek ve çalı üretmekteyiz. Bunun yanı sıra 60 bin fesleğen kendi bünyemizde üretilmiştir. Fesleğenlerin resmi kurumlarımıza, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza ve şehrimizi ziyaret eden turistlere dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Şehri ziyaret eden bir vatandaş, "Mardin’i ziyarete geldim. Mardin çok güzel bir şehir, çok beğendim. Şehrin dışından gelen ziyaretçilere fesleğen hediye ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Valimiz Tuncay Akkoyun’a çiçek için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.