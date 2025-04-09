Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arazide başından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Mahmut Deniz, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Doğanlı-Gürmeşe köyü mevkisinde Mahmut Deniz, boş arazide silahla başından vurulmuş halde bulunmuş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Deniz’in hayatını kaybettiği belirlenmiş, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan Deniz, Tepebaşı Mahallesi’nde gözyaşları arasında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.