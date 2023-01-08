Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Otizmliler Derneği ile yaptığı ortak çalışmada otizmli minikleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkına götürdü. Haliliye Belediyesi farkındalık oluşturmak adına otizmli çocukları Trafik Eğitim Parkında ağırladı.

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa Otizmliler Derneği ile yaptığı ortak çalışmada otizmli minikleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkına götürdü. Haliliye Belediyesi farkındalık oluşturmak adına otizmli çocukları Trafik Eğitim Parkında ağırladı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, bu kez otizmli çocukların hem eğlendiği hem öğrendiği alan oldu. Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile Şanlıurfa Otizmliler Derneği tarafından otizmli minikler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na götürüldü. Burada aileleriyle gönüllerince vakit geçiren çocuklara, trafik polisi tarafından eğitim verildi. İlk kez Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile tanışan ve akülü araçlara binme şansı yakalayan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Belediye tarafından düzenlenen bu etkinlik ile çocuklarıyla gönül rahatlığıyla vakit geçirme şansı yakaladıklarını ifade eden aileler, Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti. Şanlıurfa Otizmli Bireyleri Koruma Derneği Başkanı Ali Tenik ise otizmli çocukların vakit geçirecekleri alanların kısıtlı olduğunu ifade ederek, etkinliği düzenleyen Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğlenen çocuklara boyama kalemleri, boyama kitabı, şapka ve düdük hediye edildi. Buradaki etkinliğin ardından Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde (GESEM) ağırlanan anne ve çocuklarına ikramlarda bulunuldu.