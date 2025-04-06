Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş minibüsü takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen dolmuş minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.