Aydın’da Pazartesi günü (yarın) etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle meteorolojiden sarı kod uyarısı yapıldı.

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan sağanak yağışların, yeni haftada da devam etmesi beklenirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için sarı kod uyarısı yaptı. Gök gürültülü sağanak yağışın 7 Nisan Pazartesi günü etkili olması beklenirken, il genelinde rüzgarın kuvvetli bir şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından Aydın’a sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşların ani sel, su baskınlarına, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba veya baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan "Aydın’da yerel kuvvetli yağışlara dikkat" başlıklı açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde (Buharkent, Kuyucak, Karacasu Bozdoğan hariç) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunulmalıdır" ifadeleri yer aldı.