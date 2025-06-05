Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde ve ilçe otobüs terminallerinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere turizmin ve tarihin kenti Aydın’a gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu otogarlarda gece saatlerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması kapsamında Şehirler Arası Otobüs Terminali temiz hale geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Otogarlar, şehirlerarası hareketliliğin kalbi konumundadır. Bu yüzden halkımızın en çok temas ettiği alanlarda temizlik ve düzeni bir öncelik olarak görüyoruz. Temiz bir şehir, sağlıklı bir toplumun temelidir. Büyükşehir Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.