Mardin’in Midyat ilçesinde vefat eden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar, askeri törenle toprağa verildi.

Evinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dündar için Şenköy Mahallesi’nde tören düzenlendi. Dündar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şenköy Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra Dündar’ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.