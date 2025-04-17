Sivas’ın Suşehri ilçesinde kış uykusundan uyanan anne ayı ile üç yavrusu, yaylada yiyecek ararken görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ayılar kış uykusundan uyanmaya başladı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi’nde anne ve üç yavru ayı, yiyecek ararken görüldü. Yaylada yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Alican Canpolat, ayıları yiyecek aradıkları sırada görüntüledi. Görüntülerde ayıların bir süre yürüdükleri ve çevreyi gözlemledikleri görüldü. Yiyecek arayan anne ve üç yavrusu, daha sonra gözden kayboldu.