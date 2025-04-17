Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir başka canlı bağlantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılarak, 2 bin 94 mezun komandoyu tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni’canlı bağlantı yaptı.

18 haftalık zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 2 bin 94 mezun komandoyu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri minnetle yâd edip, gazilere şükranlarını sunarken, her bir Mehmetçik’e vazifesinde üstün muvaffakiyetler diledi.

Türkiye’nin barış ve istikrarı savunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllardır istikrarsızlıklarla boğuşan bölgemizde yeni krizler istemiyoruz. Gazze’deki katliam bitsin, Suriye huzura kavuşsun, Rusya-Ukrayna Savaşı adil bir barışla sonlansın” dedi.

"ZALİME YAVUZ, MAZLUMA YUNUS’SUNUZ"

Terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için kararlı olduklarını belirterek, kahraman ordunun, bölgemizin barış ve güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komandoların zalime karşı Yavuz, mazluma karşı Yunus olacağına olan inancını dile getirerek, “Sizler mazlumların umudusunuz” diye konuştu.