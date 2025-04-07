Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın şüphelisi saklandığı adreste yakalandı.

2 Nisan günü çarşı merkezinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada yaralanan Ahmet Durak, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Emniyetten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın cinayet zanlısı E.M.’nin saklandığı ikamette yakalandığı belirtildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kavgada yaralanan Recep H.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.