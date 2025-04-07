Liv Hospital Gaziantep Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mert Çakır, mevsimsel değişikliklerin çocuklar üzerinde oluşturduğu alerjik etkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte artan polenler ve hava değişimlerinin çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çakır, ebeveynleri bu dönemde alerjilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Mevsimsel alerjiler çocuklarda sık görülüyor"

Uzm. Dr. Mert Çakır, "Bahar aylarında polenlerin yayılmasıyla birlikte alerjik rinit, astım ve gözlerde kaşıntı gibi şikayetler artış göstermektedir. Alerjik reaksiyonlar, özellikle astım hastalığı olan çocuklar için daha riskli olabilir. Polenler, hava kirliliği ve ani hava değişimleri, alerjik semptomları tetikleyebilir" diyerek, mevsimsel değişikliklerin çocukların sağlığı üzerindeki etkilerini vurguladı.

Alerjik reaksiyonlar

Alerjilerin, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Çakır, bu tür şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Çakır, çocuklarda alerjik reaksiyonların, tedavi edilmediği takdirde astım krizlerine veya daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Alerjiye yatkın çocukların korunması için bazı basit ama etkili önlemler alınabileceğini belirten Uzm. Dr. Çakır, "Bahar aylarında polenlerin evin içine girmemesi için pencereler kapalı tutulmalı. Evde sık sık temizlik yaparak polenlerden korunmak mümkündür. Çocukların polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarıda vakit geçirmemeleri, özellikle açık alanda vakit geçirirken alerji ilaçlarını düzenli kullanmaları önerilir. Alerjik reaksiyonların artması durumunda, çocukların doktorlarına danışarak uygun ilaç tedavisi almaları önemlidir. Alerjik reaksiyonları tetikleyen hava kirliliğinden kaçınmak ve evde hava temizleyiciler kullanmak faydalı olabilir" ifadelerini kullandı.

"Astım hastalığına dikkat"

Alerjik reaksiyonlar, özellikle astım hastalığı olan çocuklar için ciddi riskler taşıyabilir" diyen Uzm. Dr. Mert Çakır, "Astım hastalığı olan çocuklar, mevsimsel değişikliklerle birlikte solunum yollarında tıkanıklık yaşayabilir. Bu nedenle astım tedavisini düzenli olarak sürdürmek ve polen yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda dışarıya çıkmaktan kaçınmak çok önemlidir" şeklinde konuştu.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

Alerjik reaksiyonların erken dönemde tespit edilmesinin, daha ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebileceğini belirten Uzm. Dr. Çakır, "Çocuklarda alerji belirtileri başladığında zaman kaybetmeden bir uzmandan yardım almak, tedavi sürecinin daha başarılı olmasını sağlar" diye konuştu.