Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ın, İzmir’de kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ailesi bir teşekkür mesajı yayımladı.

Aile adına konuşan Mehmet Fatih Kayhan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Biz razıydık, Yüce Allah da razı olsun. Amcamız Mustafa Kayhan’a vefa gösteren, kaza anından defin sürecine kadar yanımızda olan başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu’na, milletvekilleri Suna Kepolu Ataman’a ve Mehmet Sait Yaz’a, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’e, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’na, Hani Kaymakamı Mevlana Kürkçü’ye, Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Ömer İler’e, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’ya, il protokolüne, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yönetimine, önceki dönem mesai arkadaşlarına, dostlarına ve başta Diyarbakırlı vatandaşlar olmak üzere acımıza ortak olan herkese ailemiz adına sonsuz teşekkür ederim."