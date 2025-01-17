Mardin Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe, meydan ve yeşil alanlar için çevre dostu, estetik ahşap saksı üretiyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, şehirdeki park, bahçe, meydan ve yeşil alanların görsel estetiğini artırmak için doğal ve çevre dostu ahşap saksıların üretimine Büyükşehir Belediyesi ahşap doğrama atölyesinde başladı. Ahşap saksılar, doğal ve yenilenebilir bir malzeme olan ahşaptan yapılarak, çevreye verilen zararı minimize ediyor. Saksılar, parklar, meydanlar ve kentsel yeşil alanlarda kullanılarak, dinlenme alanlarının görsel çekiciliğini artırırken, aynı zamanda sürdürülebilir çevre projelerine de katkı sağlıyor.

Ekipler, daha fazla ahşap saksı üretimi yaparak şehrin çeşitli noktalarında kullanmayı planlıyor. Bu sayede, Mardin’in tarihi ve kültürel zenginliğine uygun, modern ve çevre dostu bir kent görünümü oluşturulması hedefleniyor.