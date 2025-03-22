Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir okulda boğazına cisim kaçan öğrenciyi, müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu’nda dün 5. sınıf öğrencisi Ö.O.’nun nefes alamadığını fark eden sınıf öğretmeni, okulun müdür yardımcısı Hamdullah Atay’dan yardım istedi. İlk yardım bilgisi olan Müdür Yardımcısı Atay, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Atay’ın yaptığı müdahale sonrası boğazından cisim çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı. Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kayda alındı.