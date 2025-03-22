Kocaeli’de ortak kullanım alanı ve araç park yeri nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1819/1 Sokak’ta bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Bayrak (38) ile komşusu arasında araç park meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 2 otomobilin camları kırıldı. Silahlı, taşlı, sopalı kavgada 3 kişi darp sonucu, Yusuf Bayrak ise silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan Yusuf Bayrak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Komşuların dün akşam da park ve apartmanın ortak kullanımı konusunda tartışma yaşadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.