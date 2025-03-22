Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yapmaya çalışırken yakalanan şüpheliler tutuklandı.

İlkadım ilçesinde bir kuyumcuya sahte 1 gramlık altın bozdurulmak istendiği sırada, kuyumcunun altının sahte olduğunu fark etmesi üzerine şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, şahısların kimlikleri polis tarafından kısa sürede tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda, şüpheliler A.S. (47) ve O.K. (57) 21 Mart’ta İlkadım’da başka bir kuyumcuya iki adet sahte 1 gramlık altın bozdurmaya çalıştıkları sırada suçüstü, üçüncü şahıs İ.C.K. ise (33) çalışma sonucunda yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 TL nakit para, 300 Amerikan doları, 72 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında ’paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.