Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Mardin’de 26 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Artuklu ilçesinde düzenlenen etkinlikte sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu turda vatandaşlar çocukları alkışlarla selamladı. Tarihi Kasımiye Medresesi’ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri, daha sonra kentteki bir otelin kır bahçesine geçti. Burada düzenlenen programda çocuklara patlamış mısır ve limonata ikram edilirken, palyaço, illüzyon gösterisi ve dans etkinlikleri de ilgiyle izlendi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından sünnet olan 26 çocuğa bisiklet ve oyuncak araba hediye edildi. Çocukların sevinci yüzlerine yansıdı. Programda konuşan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 529 yıl önce kurulmuş Sultan II. Bayezid Vakfı’nın hayır şartını bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Umuyoruz ki gençlerimiz onlarla gurur duyacağımız, vatanına milletine yararlı başarılı bireyler olarak gelecekteki yerlerini alacaklar. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bizler elimizden geldiğince onlara kol kanat germeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Demir, bu tür etkinliklerin hem sosyal dayanışmayı hem de vakıf kültürünü yaşatma açısından önemli olduğunu vurguladı. Demir, "Yıllar önce kurulmuş bir vakfın hayır şartı tam 529 yıl sonra bizleri burada bir araya getiriyor ve aynı şölende buluşturuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak böyle bir geleneğin temsilcisi olmaya ve bize emanet edilen vakıfları yaşatmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

Program, İl Müftüsü Enver Türkmen’in yaptığı dua ile sona erdi. Etkinliğe Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Müftüsü Enver Türkmen, çocuklar ve aileleri katıldı.