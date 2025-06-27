Kütahya’da önceki gün bir tüp bayisinde çıkan yangın ve sonrasında meydana gelen patlamalarda ağır yaralanan Süleyman Sarıer, tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede hayatını kaybetti.

25 Haziran günü saat 15.45’de Kütahya kent merkezi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir tüp bayisinde yangın ve daha sonra da patlamalar yaşanmıştı. Olayda Süleyman Sarıer (51), Abdullah Yenilmez ve Saadettin Yenilmez ağır yaralanmıştı. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sarıer, önceki gün sevk edildiği Eskişehir’deki hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Abdullah Yenilmez ve Saadettin Yenilmez’in hastanede tedavilerinin sürdüğü, olayda yaralanan 5 kişinin ise aynı gün hastaneden taburcu edildiği açıklandı.