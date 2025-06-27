ISASS 2025-Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, yüz yüze ve çevrim içi olarak Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), bilimin dönüştürücü gücüne inanan bir anlayışla, yerelden evrensele uzanan bir vizyonla hareket ediyor. 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde 9. Uluslararası Akıllı Teknolojilerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu - ISAS 2025 ve 7. Uluslararası Mimarlık, Tasarım ve İnovasyon Sempozyumu - SIAP 2025 42 ülkeden 810 bilim insanının katılımıyla GİBTÜ ev sahipliğinde gerçekleşti.

Hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak hibrit formatta gerçekleştirilen sempozyum, çok disiplinli akademik çalışmaları, sektör temsilcilerini ve küresel iş birliklerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

"Sempozyuma 42 ülkeden 810 bilim insanı katıldı"

Düzenlenen sempozyum hakkında bilgiler veren ve 42 ülkeden 810 bilim adamının katıldığını söyleyen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Bugün çok önemli bir gün bizim üniversitemiz için. 42 ülkeden 810 bilim insanının katıldığı yapay zeka ve akıllı teknolojiler anlamında, mühendislik, mimari anlamında çok büyük bir organizasyon. Aselsan desteğiyle, İSAS desteğiyle hazırlanan büyük bir organizasyon. Tabii bu önemli bir etkinlik sanayiyle mutlaka bağlantısı olacaktır, sanayide çıktıları olacaktır. Savunma sanayinin de çıktıları olacaktır. Biz işin bilim ayağını, bilimsel ayağını İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak, üniversitemizin isminde bilim ve teknolojinin de olmasıyla birlikte bu programları çok çok önemsiyoruz. Ve bu programların sayısı gittikçe bizim üniversitede artacak ve görünür hale gelecektir. Bütün ülkemiz adına çıktıları kesinlikle olacaktır. Dolayısıyla çok önemsiyoruz. Toplam iki gün farklı salonlarda, birçok salonda iki gün boyunca devam edecek. Ve sonra da bunların çıktıları analiz edilecek, yayınlanacak bu şekilde bir süreç bekliyoruz" dedi.

"Daha güzel ve devamı olan sempozyumları Gaziantep’te yapmaya adayız"

ISAS tarzında sempozyumların bilimsel camiaya katkısının ve ülkelerin bilime bakış açısına katkısının çok olduğunu söyleyen GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Metin Bedir, "Hepimizin de bildiği üzere bu tür sempozyumların bilimsel camiaya katkısı ve ülkelerin bilime bakış açısına katkısı inkar edilemez. Bu nedenle biz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak böyle bir sempozyumda yer almakta, sizleri burada aramaktan çok büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Sizleri Gaziantep’te çok iyi ağırlayacağımıza da inanıyoruz. Bize bu konuda sponsorluk yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e de ben burada huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Daha güzel ve devamı olan sempozyumları Gaziantep’te yapmaya adayız" ifadelerini kullandı.

"ISAS için rekor başvuru aldık"

577 adet ISAS için başvuru aldıklarını söyleyen Sempozyum Başkanı Doç. Dr. İpek Atik, 280 tanesini kabul ettiklerini söyleyerek, "2024 yılında ISAS’a katıldığımda orada Sadık Hocamla karşılaştık ve bilim ortamı, böyle indeksli bir sempozyumun neden Gaziantep’te olmadığı fikri aklımıza geldi ve daha sonra biz bölgemizde bu tarz sempozyumlar, indeksli sempozyum yapılmış mı şeklinde bir araştırmaya gittik. Şu ana kadar Gaziantep’te hiç bu tarz bir sempozyum yapılmamış. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında Doğu Anadolu bölgesinde de yok. Genelde insanlar daha çok batıya, Antalya’da, İstanbul’da, Ankara’da oluyor bu sempozyumlar ve biz bu sempozyumu Gaziantep’e getirmeye karar verdik. Başvuru süreçlerimizi yaptık, en üst düzeyden kabulümüzü aldık ve daha sonra bildiri gelme süreçleri başladı. Başta bir tedirginliğimiz vardı, acaba sayımız kaç olur diye. 50, işte 5, 10 bildiriyle gelmeye başladı, ilanlar çıktıktan sonra hocalarımızla paylaştık, işte onlar çevreleriyle paylaştılar derken sayımız 100 oldu, 200 oldu, 300 derken biz rekor başvuru, 577 adet ISAS için başvuru aldık. Bu başvurulardan 280 tanesini kabul ettik ve burada indeksli olarak onlar literatüre girmiş olacaklar. Başta vizyonuyla, desteğiyle bize sürekli destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Şehmus Demir’e, bütün süreç oyunca tüm desteğini bizden esirgemeyen Metin Bedir hocama Büyükşehir Belediye’mize, işbirliği ve ortağımız Aselsan’a, bütün süreç boyunca bize destek oldular, teknik destek sağladılar. Üniversitemiz akademik personeline, bildirileriyle destek veren tüm akademisyenlere, araştırmacılara, idari personelimize ve destek personelimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.