Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar için dopdolu bir atölye programı hazırladı. "Temel Cimnastik Eğitimi ve Eğlenceli Sporlar Atölyesi" başlıklı kurs, 6-9 yaş arası çocuklara yönelik olarak planlandı.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenecek olan atölyede cimnastik, oyun, pickleball ve futbol gibi çeşitli sportif etkinliklerle çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması hem de eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu eğitim programı, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sunacak. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, toplumla bütünleşen üniversite vizyonuyla çocuklara yönelik bu tür sosyal ve sportif faaliyetleri desteklemeye devam edecek.