Yeşilay tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" kapsamında Mardin’de yaklaşık 50 bisikletsever pedal çevirdi.

"Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sona eren 10 kilometrelik parkurda düzenlendi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, turu bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Bu etkinliği düzenleme amacımız, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekmek. İnsanlara sağlıklı bir yaşam için alternatifler sunmak istiyoruz. Bu kapsamda Mardin İl Spor Müdürümüz Beytullah Birlik, Spor Şube Müdürümüz Serhat Çakır ve gönüllülerimizle bir araya gelerek etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nü dün Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutladıklarını hatırlatan Akdağ, "Bugün de bisiklet turumuzla sağlıklı yaşama bir kez daha dikkat çektik. Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda 7/24 çalışıyor ve bu da o çalışmaların bir örneğiydi. Etkinliğimizi kazasız belasız tamamladık. Destek veren kolluk kuvvetlerimize, sağlık ekiplerimize ve tüm gönüllülerimize teşekkür ederim" diye konuştu.